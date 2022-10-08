Кан о подписании Беллингема: «У нас есть Киммих, Горецка, Забитцер и Гравенберх»

В «Баварии» ответили на вопрос о потенциальном подписании полузащитника «Боруссии» Беллингема

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника дортмундской «Борусии» Джуда Беллингема.

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом», — цитирует Кана Bild.

19-летний англичанин в этом сезоне провел за дортмундцев 12 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.