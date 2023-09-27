В «Баварии» подтвердили, что клуб будет активен в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что мюнхенцы будут активны в зимнее трансферное окно.

«Мы находимся в ежедневном контакте [по поводу трансферов] и мы найдем правильные решения. Обсуждаем январь, так как можем стать лучше», — цитирует Фройнда ZDF.

Отмечается, что в клубе рассчитывают усилить опорную зону и позицию центрального защитника.

Летом «Бавария» договорилась с «Фулхэмом» о переходе опорника Жоау Пальиньи, но лондонцы не успели найти ему замену и отменили сделку.

«Бавария» на данный момент по дополнительным показателям (у «Байера» также 13 очков) лидирует в чемпионате Германии-2023/24, набрав 13 очков в 5 турах.