В «Баварии» раскритиковали решения Тухеля после поражения от «Майнца»

Руководство «Баварии» раскритиковало главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля после поражения от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава на эту игру и ротацией.

Вариант с увольнением Тухеля в настоящее время не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за работой тренера.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков в 29 матчах.