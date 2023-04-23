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Германия

Сегодня, 15:10

Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал смену тренера в «Баварии». На данный момент команду возглавляет Томас Тухель.

«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер. Внесены изменения, чтобы вернуть команде спокойствие и уверенность. И дело в том, что после шести или семи игр, которые он [Тухель] провел здесь, это не сработало, наоборот: возможно, все пошло в другом направлении», — цитирует Хаманна Bild.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил Юлиана Нагельсменна, который был уволен из-за недовольства руководства его работой.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 1 очко.

ФК Бавария
Томас Тухель
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