В «Баварии» рассказали о будущем хавбека Мюллера

Сегодня, 09:29
Гендиректор «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем полузащитника команды Томаса Мюллера.
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона.
«Этого не случится. Мюллер сейчас в хорошей форме, он не травмируется и имеет сильный характер. Этот футболист важен для нашего клуба. Уверен, Томас сыграет за «Баварию» еще много матчей», — передает слова Оливера Bayern & Germany.
33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года.
В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.