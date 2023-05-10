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Сегодня, 09:39

В «Баварии» объяснили, почему в прошлом году не купили Холанна у «Боруссии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что клуб в прошлом году отказался от подписания форварда Эрлина Холанна из-за его зарплаты.

Летом 2022 года Холанн перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Мы сделали все возможное для Холанна год назад и дошли до предела наших финансовых возможностей. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать нашу структуру заработной платы? Мы не были готовы к этому. Это не по-байерновски», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 8 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Оливер Кан
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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