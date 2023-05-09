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Сегодня, 22:42

«Айнтрахт» объявил об уходе главного тренера Гласнера в конце сезона

Руслан Минаев
Оливер Гласнер.
Фото Reuters
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«Айнтрахт» объявил о том, что главный тренер Оливер Гласнер покинет клуб в конце сезона.

Спортивный директор «Айнтрахта» рассказал, что настроен на совместную работу, направленную на успешное завершение сезона и прощание с тренером на хорошей ноте.

Контракт со специалистом действовал до лета 2024 года.

48-летний австриец возглавляет «Айнтрахт» с 2021 года. Гласнер привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что на 48-летнего специалиста претендует «Тоттенхэм».

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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