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Германия

Сегодня, 14:10

Вратарь «Баварии» Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи

Анна Горшкова
Корреспондент
Мануэль Нойер.
Фото AFP
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.

«У меня очень личная история, когда дело касается кожных заболеваний. У меня был рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать три раза. Поэтому я уделяю особое внимания защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.

Отметим, что из-за болезни голкипер «Баварии» несколько месяцев проходил со шрамом на лице и носил пластырь под правым глазом.

36-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/11/hautkrebs-bei-manuel-neuer-bayern-torhuter-enthullt-erkrankung-und-mehrere-operationen

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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