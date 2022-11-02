Вратарь «Баварии» Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.

«У меня очень личная история, когда дело касается кожных заболеваний. У меня был рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать три раза. Поэтому я уделяю особое внимания защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.

Отметим, что из-за болезни голкипер «Баварии» несколько месяцев проходил со шрамом на лице и носил пластырь под правым глазом.

36-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.