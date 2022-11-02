Вратарь «Баварии» Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи

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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, что перенес три операции из-за рака кожи.
«У меня очень личная история, когда дело касается кожных заболеваний. У меня был рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать три раза. Поэтому я уделяю особое внимания защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.
Отметим, что из-за болезни голкипер «Баварии» несколько месяцев проходил со шрамом на лице и носил пластырь под правым глазом.
36-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть игр отстоял на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования