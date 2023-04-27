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Германия

Сегодня, 08:28

Зоммер покинет «Баварию» летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Швейцарский голкипер Янн Зоммер может покинуть «Баварию» в конце сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель планирует вернуть в стартовый состав Мануэля Нойера, когда 37-летний голкипер восстановится после повреждения. Зоммер, скорее всего, откажется оставаться в команде вторым номером.

34-летний швейцарец перешел в «Баварию» в январе этого года из гладбахской «Боруссии». Он провел за мюнхенцев 20 матчей, пропустил 26 мячей и 6 раз отстоял на ноль.

Мануэль Нойер
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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