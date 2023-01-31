Забитцер склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии»

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Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер готов перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Между клубами идут активные переговоры, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
На 28-летнего австрийца также претендует «Челси», но лондонцы заняты другими трансферами на данный момент, так что именно «МЮ» является основным претендентом на игрока.
Срок его действующего контракта с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выбыл из строя из-за травмы на три месяца.
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