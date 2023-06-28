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Мане признался, что ударил одноклубника Сане. Главное разочарование сезона в Германии надеется все исправить

Мане впервые признался, что ударил одноклубника по «Баварии» Сане
Артем Белинин
Садио Мане и Лерой Сане.
Фото Global Look Press
Садио Мане и Лерой Сане.
Фото Global Look Press
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Садио закрыл скандальную тему.

Минувший сезон получился непростым для «Баварии» — мюнхенцы оформили самое слабое чемпионство за долгие годы, окончательно потеряли игровой баланс после отставки Нагельсманна и с треском вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Ман Сити» с общим счетом 1:4 в четвертьфинале. Тогда-то и произошел один из самых мощных скандалов в истории «Баварии» — Садио Мане, прошлым летом с помпой переехавший в Мюнхен из Ливерпуля, ударил по лицу Лероя Сане.

Инцидент случился еще в апреле — как раз после поражения 0:3 в первом матче в Манчестере. Сразу после игры все топовые немецкие издания написали о потасовке в раздевалке мюнхенцев. Быстро стали известны детали: ничего глобального не случилось — просто Садио Мане ударил Лероя Сане в лицо, разбив тому губу.

Садио Мане и&nbsp;Лерой Сане. Еще один скандал в «Баварии» — Мане ударил Сане по лицу и отстранен клубом. Садио — одно из главных разочарований сезона

Немецкие инсайдеры называли самые разные причины — и конфликт между футболистами на поле, и резкие слова от Сане в адрес Мане (Лерой якобы назвал одноклубника «черным дерьмом»), и общий гнет от непростого сезона, и психологическое состояние Садио (за несколько дней до инцидента у него умерла тетя, с которой он был очень близок). Версий было много, но участники инцидента ничего не комментировали.

Наказали незадачливого экс-вингера «Ливерпуля» сурово: изначально боссы «Баварии» вообще думали расторгнуть контракт — Мане в Мюнхене так и не прижился, статистика у него была довольно скромной. Но позднее, по сообщениям немецкой прессы — не без влияния пострадавшего Сане, функционеры сжалились над провинившимся. Африканец получил отстранение на одну игру и гигантский штраф — по разным данным, от 250 до 500 тысяч евро. Лерой же ходил с распухшей губой, что подтвердило факт драки.

Садио Мане и Лерой Сане.
Фото Global Look Press

Спустя два месяца после происшествия Садио все же высказался в интервью сенегальским журналистам: «Такие вещи могут случиться. Это случилось. Мы смогли решить эту небольшую проблему. Решать их — хорошо, но, возможно, не так. Теперь это позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне».

Причины драки между 31-летним африканцем и 27-летним немцем после высказывания Мане яснее не стали, но теперь понятно, что конфликт позади. Высказался Садио и о непростом дебютном сезоне, в котором от него явно ждали большего, чем 12 голов в 38 матчах. Не просто так в голосовании ведущего спортивного издания Германии Kicker сенегалец был признан главным разочарованием сезона — причем с серьезным отрывом (за него проголосовали 41,7% респондентов).

Садио Мане в &laquo;Баварии&raquo;. Первый сезон Мане в «Баварии»: сможет сенегалец стать заменой Левандовски?

Мане считает, что у него еще есть шанс в Мюнхене: «Это был очень сложный сезон, это случается. Это не было сюрпризом, я ожидал, что все будет немного сложно. Это нормально. Я люблю вызовы, и «Бавария» — это большой вызов. Я должен сделать все, чтобы справиться с этой задачей».

Неизвестно, поможет ли этот настрой африканскому вингеру — по данным Bild, Мане входит в список из семи игроков, которых нынешний менеджер «Баварии» Томас Тухель намерен продать. Кстати, Сане также входит в этот список — вероятно, конфликтные личности тренеру в составе не нужны.

Лерой Сане
Садио Мане
ФК Бавария
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