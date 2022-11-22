20-летний полузащитник «Аякса» Ихаттарен был арестован

22 ноября, 23:35
Полузащитник «Аякса» Мохаммед Ихаттарен был арестован в Нидерландах. При этом полиция не раскрыла причину заключения 20-летнего футболиста под стражу, сообщает De Telegraaf.
Ранее молодой голландский футболист, права на которого принадлежат «Ювентусу, покинул расположение «Сампдории», за которую выступал также на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.
Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца. Ихаттарен согласился пройти курсы реабилитации у психологов.
В текущем сезоне из-за травмы Ихаттарен не провел ни одного матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования