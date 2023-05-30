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Голландия

Сегодня, 12:39

«Фейеноорд» намерен сохранить Шиманьского на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Фейеноорд» намерен сохранить полузащитника «Динамо» и сборной Польши Себастиана Шиманьского на следующий сезон, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Фейеноорд» попытается выкупить трансфер хавбека бело-голубых. Если клубы не договорятся о трансфере, то продлят арендное соглашение еще на один сезон.

В текущем сезоне Шиманьский провел 29 матчей в Эредивизи, забил девять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/feienoord-nameren-sokhranit-shimanskogo-na-sleduyushii-sezon-255025/
Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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