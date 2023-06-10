Полузащитник ПСВ Симонс: «Я знаю, что «ПСЖ» хочет вернуть меня. Но у них еще нет тренера»

Полузащитник ПСВ Хави Симонс рассказал о своем будущем в клубе.

«Сейчас многое изменилось. Я еще не встречался и не разговаривал с новым тренером. Я поговорю с ним и сяду за стол переговоров с ПСВ, после чего обсужу свое будущее. Я знаю о том, что «ПСЖ» хочет вернуть меня. Но, насколько я знаю, у них еще нет тренера», — приводит слова Симонса инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что ПСВ хочет назначить Петера Боса новым главным тренером.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.