38-летний голкипер «Интера» Ханданович может завершить карьеру

Голкипер «Интера» Самир Ханданович рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании текущего сезона, сообщает Sport Mediaset.

Контракт 38-летнего словенца с «нерадзурри» рассчитан до июня 2023 года. Футболист допускает завершение карьеры по истечении срока соглашения с миланским клубом.

Затем Ханданович может войти в тренерский штаб Симоне Индзаги в качестве одного из ассистентов.

Словенский голкипер выступает за итальянский клуб с 2021 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.