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Сегодня, 09:38

Агент Кварацхелии рассказал, в каком случае футболист может покинуть «Наполи»

Алина Савинова
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Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о будущем футболиста на фоне слухов об интересе к 23-летнему грузину со стороны «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб продолжает интересоваться Кварацхелией и готов предложить за него 80 миллионов евро.

«Мы не спешим принимать решение, потому что Неаполь — второй дом Хвичи. Мы ценим заботу и уважение, которые «Наполи» и его президент проявили к Хвиче. Только если будет предложение, которое удовлетворит клуб, игрока, и если Де Лаурентис не будет против, мы его рассмотрим», — цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

Источник: https://football-italia.net/kvaratskhelia-agent-what-takes-to-leave-napoli/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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