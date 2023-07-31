Агент уверен, что Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером», сообщает Football Italia со ссылкой на агента игрока.

«Лаутаро забил много голов за «Интер», выиграл скудетто, выиграл чемпионат мира. Он многого добился в клубе и в сборной, это не осталось незамеченным в топ-клубах Европы и на других рынках. Были предложения, но Лаути не хотел слушать, он не из тех, кто оказывает давление на свой клуб. На данный момент клуб не звонил мне, но я верю, что это произойдет, потому что мы все хотим лучшего для такого топ-игрока, как Лаутаро», — цитирует источник слова агента.

Ранее аргентинец признался, что отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, который предлагал ему 4-летний контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл 57 матчей за «Интер», в которых забил 28 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт Мартинеса рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.