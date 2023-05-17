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Италия

17 мая, 11:54

Мората: «Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поддержал хавбека «Ювентуса» Поля Погба, который пропустил большую часть сезона из-за травм.

«Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба. Поль — очень сильный игрок, я сразу ему позвонил, когда узнал о мышечной травме в матче с «Кремонезе». Он был расстроен, но уже полностью сфокусирован на скорейшем восстановлении. Поль вернется более сильным и выйдет на свой уровень одного из лучших полузащитников в мире», — цитирует Морату Calciomercato.

Погба и Мората вместе выступали за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

Альваро Мората
Поль Погба
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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