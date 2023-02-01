Амрабат извинился перед тренерами и футболистами «Фиорентины»

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Полузащитник Софьян Амрабат извинился перед директорами, тренерами и футболистами «Фиорентины». Марокканец попросил прощения за свое поведение, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на страницах своего сайта.
Софьян Амрабат во вторник пропустил тренировочное занятие команды на фоне желания перейти в «Барселону». Теперь проблема решена, Амрабат и дальше готов выполнять контракт с «Фиорентиной».
Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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