Амрабат извинился перед тренерами и футболистами «Фиорентины»

Полузащитник Софьян Амрабат извинился перед директорами, тренерами и футболистами «Фиорентины». Марокканец попросил прощения за свое поведение, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на страницах своего сайта.

Софьян Амрабат во вторник пропустил тренировочное занятие команды на фоне желания перейти в «Барселону». Теперь проблема решена, Амрабат и дальше готов выполнять контракт с «Фиорентиной».

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.