Червиченко: «Венеция» — аутсайдер! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

— Можно ли предположить, что мы увидим кого-то из футболистов «Спартака» в «Венеции» в ближайшем будущем?

— «Венеция» — аутсайдер серии B! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?

— Исключаете даже вариант с арендой?

— Для чего? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ? Только тем, что это Италия?

— Но ведь туда как-то смогли заманить Черышева.

— Думаю, что слово «заманили» здесь не подходит. Может быть, он просто решил завершить футбольную карьеру в необычном месте, — сказал Червиченко «РБ Спорт».

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.