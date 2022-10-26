Анхель ди Мария рассказал о своих планах на будущее

Сегодня, 07:05
Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария рассказал о своей главной мечте на ближайшее будущее.
«Моя заветная мечта — вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал», — сказал футболист официальному каналу КОНМЕБОЛ.
Футболист играл в аргентинском клубе с 2001 по 2007 год. В «Юве» он перешел этим летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования