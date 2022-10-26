Анхель ди Мария рассказал о своих планах на будущее

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария рассказал о своей главной мечте на ближайшее будущее.

«Моя заветная мечта — вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал», — сказал футболист официальному каналу КОНМЕБОЛ.

Футболист играл в аргентинском клубе с 2001 по 2007 год. В «Юве» он перешел этим летом.