Кассано — о Моуринью: «Он должен понимать, что он плохой тренер. Я знаю, куда он может засунуть свои трофеи»

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Моуринью помнят в «Реале» только потому, что он играл в ужасный футбол. Поэтому его уволили. Я никогда не критиковал Моуринью как человека, я не знаю его лично, поэтому не могу его судить. Я буду продолжать критиковать его в футбольном плане. Я знаю, куда он может засунуть свои трофеи... Вы знаете, куда! Моуринью может выиграть все, что захочет, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным. Он должен понимать, что он плохой тренер. Как только он решит завершить карьеру, всем будет на него насрать», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».