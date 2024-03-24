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Италия

24 марта, 18:00

Украинец Малиновский назвал позором пост «Аталанты» о голе Миранчука за сборную России

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук в матче Россия — Сербия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Аталанты» Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке под совместным постом клуба и сборной России о голе Алексея Миранчука за национальную команду. 28-летний россиянин отличился в товарищеском матче сборной России против команды Сербии (4:0).

Ранее появилась информация, что итальянский клуб удалил этот пост из Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако он остается в ленте «Аталанты», как и комментарий Малиновского. По всей видимости, речь идет об ответе итальянского клуба в соцсети X.

28-летний Миранчук в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач.

Алексей Миранчук
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
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