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Италия

Сегодня, 16:41

Ауар: «Для меня честь тренироваться под руководством Моуринью и носить футболку «Ромы»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ромы» Уссем Ауар поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью.

«Для меня честь тренироваться под его руководством, — цитирует журналист Альфредо Педулла Ауара. — Моуринью отличный тренер, он может помочь мне стать лучше. Я готов. Я счастлив носить футболку «Ромы».

Ауар перешел в «Рому» этим летом. Контракт 24-летнего алжирского полузащитника рассчитан до 2028 года.

Ауар является воспитанником «Лиона». Он провел за французский клуб 233 матча, забил 41 гол и сделал 36 результативных передач.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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