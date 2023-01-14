«Кремонезе» уволил главного тренера Альвини. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне серии А

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«Кремонезе» на официальном сайте сообщил о решении отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Альвини.
14 января «Кремонезе» со счетом 2:3 уступил «Монце» в матче 18-го тура серии А.
Клуб из Кремона набрал только 7 очков и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда не только не одержал ни одной победы, но и не вела в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.
Ранее появлялась информация, что основным претендентом на пост главного тренера является экс-тренер «Дженоа», «Палермо», «Болоньи», «Кальяри» и «Лацио» Давиде Баллардини.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования