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Италия

Сегодня, 22:11

Берлускони открыл новую тренировочную базу для «Монцы»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони торжественно открыл новый тренировочный центр клуба, он расположен в Монцелло. Презентацию он посвятил своему отцу Луиджи, именем которого и назван центр, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Монца» утверждается в качестве клуба cерии А, и мы хотим привлекать молодых игроков. Я очень доволен последними матчами, теперь нам надо расти дальше", — сказал Берлускони.

Напомним, что в последних трех матчах «Монца» обыграла «Ювентус», «Сампдорию» и «Специю» соответственно.

ФК Монца
Сильвио Берлускони
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