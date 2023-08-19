«Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным

Сегодня, 10:18
Как стало известно «СЭ», несмотря на то, что нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на 1-й тур серии А, клуб из Флоренции по-прежнему планирует расстаться с ним в это трансферное окно.
Окончательная заявка на первую половину сезона будет отправлена всеми клубами серии А 2 сентября — на следующий день после закрытия трансферного окна в Италии.
В окончательную заявку «Фиорентины», как сообщает регламент серии А, могут быть включены не более 25 футболистов старше 21 года, 8 из которых обязательно должны быть «доморощенными» игроками — 4 воспитанника «фиалок» + 4 воспитанника любых других итальянских клубов.
Кокорин рискует не попасть в окончательный «список 17-ти» из-за существующей конкуренции. «Фиорентина» ищет варианты трудоустройства Александра, чтобы избежать ситуации, при которой клубу придется платить высокую зарплату футболисту вне заявки.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» заканчивается в конце июня 2024 года, а его зарплата составляет 1,8 миллиона евро.
Сегодня «Фиорентина» сыграет в гостях против клуба «Дженоа». Кокорин внесен в предварительную заявку на матч.
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|И
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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6
|Рома
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|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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9
|Болонья
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|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -