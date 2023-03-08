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Италия

Сегодня, 15:13

Булыкин: «Миранчук способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Думаю, что Леша способен заиграть в любом топ-чемпионате Европы, он отличный футболист. Главное, чтобы ему доверяли. Это окрыляет и позволяет прогрессировать. Ему нужно найти свою команду. «Торино»? Если тренер хочет его видеть там, то это просто супер. Ему нужно остаться и доказывать свою состоятельность там. Сейчас у него есть игровая практика, а это главное», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей в составе «Торино» в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Торино» может выкупить права на 27-летнего российского футболиста у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-miranchuk-sposoben-zaigrat-v-lyubom-top-chempionate-evropy/
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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