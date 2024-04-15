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Сегодня, 12:20

Бывший тренер «Спартака» Ваноли продолжает борьбу за выход в серию А с «Венецией»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Венеция»
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В воскресенье, 14 апреля, «Венеция» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли победила дома «Брешию» (2:0) в матче 33-го тура серии В.

На данный момент клуб идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Отставание от лидирующей «Пармы» составляет 8 очков, а от «Комо» 3.

Прямые путевки в высший дивизион получают первые две команды. Третья же проведет плей-офф, где также примут участие клубы, занявшие 4-8 места.

Оценки Ваноли за игру с «Брешией»: La Gazzetta dello Sport 7,0; Corriere dello Sport 6,5; Tuttosport 6,5.

В следующем туре «Венеция» сыграет в гостях с замыкающим таблицу «Лекко». Матч состоится 20 апреля.

Футбол
ФК Брешиа
ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
0
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