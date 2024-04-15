Бывший тренер «Спартака» Ваноли продолжает борьбу за выход в серию А с «Венецией»

В воскресенье, 14 апреля, «Венеция» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли победила дома «Брешию» (2:0) в матче 33-го тура серии В.

На данный момент клуб идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Отставание от лидирующей «Пармы» составляет 8 очков, а от «Комо» — 3.

Прямые путевки в высший дивизион получают первые две команды. Третья же проведет плей-офф, где также примут участие клубы, занявшие 4-8 места.

Оценки Ваноли за игру с «Брешией»: La Gazzetta dello Sport — 7,0; Corriere dello Sport — 6,5; Tuttosport — 6,5.

В следующем туре «Венеция» сыграет в гостях с замыкающим таблицу «Лекко». Матч состоится 20 апреля.