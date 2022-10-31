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Италия

Сегодня, 10:05

Чинквини считает, что Миранчук может сделать большую карьеру в Италии

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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в серии А.

«Миранчук — очень талантливый футболист, он может сделать большую карьеру в Италии. Для него был очень важен матч против «Милана», это своего рода пропуск в ведущие команды серии А или клубы топовых европейских чемпионатов. У Алексея уже сформировался необходимый менталитет, кроме того, он сам по себе отличный парень и прекрасный игрок. Не сомневаюсь, что у него все получится», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-miranchuk-mozhet-sdelat-bol-shuyu-kar-eru-v-italii/
Алексей Миранчук
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