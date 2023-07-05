Чинквини: «Кокорин хочет играть в «Фиорентине», но ему будут искать другой клуб»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался о ситуации с будущим российского форварда Александра Кокорина.

«Я знаю, что Кокорин хочет играть в «Фиорентине» в следующем сезоне. Во время предсезонных сборов Итальяно оценит ситуацию, но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно, ему будут искать другой клуб. Вариант с «Арисом» для него оптимальный», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

4 июля издание Footmercato сообщило, что Кокорин не вернется в «Арис».

В минувшем сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрскую команду на правах аренды из «Фиорентины». Он провел за «Арис» 30 матчей, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.