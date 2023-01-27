Денис Черышев готовится к матчу против «Читаделлы»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев будет включен в заявку на матч 22-го тура итальянской серии В против «Читаделлы».

Об этом сообщил на своей пресс-конференции главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли.

Матч «Венеция» — «Читаделла» состоится в субботу, 28 января.

Отметим, что 32-летьний россиянин пропускал последние матчи команды. Всего на его счету в нынешнем сезоне 10 матчей и 3 гола в серии В.