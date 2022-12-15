Ди Мария в зимнее трансферное окно может покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария этой зимой может сменить команду, информирует Tuttosport.

По данным издания, в 34-летнем игроке заинтересованы клубы МЛС и Аргентины. Его контракт с туринцами истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость — 10 миллионов евро.

В составе «Юве» он играет с лета этого года. В этом сезоне он успел провести 10 матчей, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.