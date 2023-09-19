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Италия

Сегодня, 08:45

Дибала рад новым трансферам в «Роме»

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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал про трансферы и исполнение пенальти в клубе.

«Нам нужно было прислать месседж, что-то изменить — каждый из нас попытался чем-то пожертвовать, дав что-то большее. Думаю, именно это мы и сделали в матче с «Эмполи». Рад приходу Лукаку, Азмуна, Ндика и всем новым трансферам. Поговорил с тренером и попытался восстановить форму во время перерыва на сборную, сейчас чувствую себя хорошо. В «Роме» нет эгоизма — кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьет. Поэтому некоторые удары достанутся мне, некоторые партнерам», — приводит Football Italia слова Дибалы.

29-летний аргентинец присоединился к «Роме» в июле 2022 года. Всего он провел за итальянский клуб 39 матчей, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
7
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
8
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Салернитана 4 0 2 2 3-8 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 0 : 3
18.09 21:45
Верона – Болонья
 0 : 0
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