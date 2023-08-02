Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.

«Ну вот и все, ребята! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», — написал Буффон в своих соцсетях, прикрепив видео-нарезку памятных моментов.

Последние два сезона Буффон провел в «Парме», команде второго дивизиона Италии. Ранее 45-летний голкипер выступал за «Ювентус» и «ПСЖ». Всего за карьеру он провел 975 матчей и пропустил 825 голов. В 429 встречах он не пропустил ни одного гола.

За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. Он принял участие в 176 встречах.

С «Ювентусом» голкипер 10 раз выигрывал чемпионат Италии, 5 раз Кубок страны и 6 раз Суперкубок, с «ПСЖ» — чемпионат Франции-2018/19 и Суперкубок. Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).