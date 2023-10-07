«Милан» победил «Дженоа», в ворота миланцев после удаления Меньяна встал Жиру

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 8-го тура серии А — 1:0.

Победу гостям принес гол нападающего Кристиана Пулишича на 87-й минуте встречи. На 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру. Голкипер хозяев Хосеп Мартинес также был удален с поля за фол в атаке (для футболиста это была вторая желтая карточка). Его заменил другой вратарь команды Никола Леали Кони де Винтер.

После этой встречи красно-черные возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко. Красно-синие расположились на 15-й позиции (8 очков).

22 октября «Милан» дома сыграет против «Ювентуса». «Дженоа» в этот же день встретится с «Аталантой».