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Италия

Сегодня, 14:27

Экс-форвард «Ювентуса» Квальярелла объявил о завершении карьеры в 40 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Квальярелла завершил карьеру футболиста.

«Мне просто нужно остановиться. Я сейчас свободный агент, но у меня нет физических качеств, чтобы снова выйти на поле», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport.

Последним клубом 40-летнего итальянца была «Сампдория», которую он покинул минувшим летом. До этого форвард выступал за «Торино», «Ювентус», «Наполи», «Удинезе» и «Асколи».

На счету Квальяреллы 182 гола и 53 результативные передачи в 556 матчах итальянской серии А. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, он забил 8 мячей в 29 матчах за сборную Италии.

Фабио трижды становился чемпионом Италии, играя за «Ювентус», один раз выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

Фабио Квальярелла
Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Ювентус
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