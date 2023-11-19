Экс-форвард «Ювентуса» Квальярелла объявил о завершении карьеры в 40 лет

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Квальярелла завершил карьеру футболиста.

«Мне просто нужно остановиться. Я сейчас свободный агент, но у меня нет физических качеств, чтобы снова выйти на поле», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport.

Последним клубом 40-летнего итальянца была «Сампдория», которую он покинул минувшим летом. До этого форвард выступал за «Торино», «Ювентус», «Наполи», «Удинезе» и «Асколи».

На счету Квальяреллы 182 гола и 53 результативные передачи в 556 матчах итальянской серии А. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, он забил 8 мячей в 29 матчах за сборную Италии.

Фабио трижды становился чемпионом Италии, играя за «Ювентус», один раз выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.