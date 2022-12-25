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Италия

Сегодня, 08:31

«Фиорентина» может купить форварда «Аталанты» Бога

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» следит за нападающим «Аталанты» Жереми Бога, сообщает La Nazione.

25-летний ивуариец входит в шорт-лист «фиалок», которые хотят подписать флангового форварда этой зимой. Приоритетным является вариант с футболистом «Вольфсбурга» Йосипом Брекало, также рассматривается Роланд Салай из «Фрайбурга».

В сезоне-2022/23 Бога принял участие в 7 матчах «Аталанты», провел на поле в сумме 122 минуты и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Фиорентина
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