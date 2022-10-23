«Фиорентина» потребовала извинений от «Интера» после обвинений в адрес президента клуба

«Фиорентина» опубликовала заявление по итогам матча 11-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:4).

«Мы категорически опровергаем все слухи, которые приписывают президенту Рокко Комиссо или другим руководителям агрессивное поведение, имевшее место в конце матча. В конце матча Комиссо просто спустился в раздевалку «Фиорентины», чтобы поздравить тренера и футболистов с отличной игрой.

Коммиссо ждет официальных извинений от «Интера» и его президента Стивена Чжана, а также от тех, кто распространял эти ложные новости», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Коммиссо пытался сломать дверь раздевалки после поражения от миланского клуба.

«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).