«Фиорентина» потребовала извинений от «Интера» после обвинений в адрес президента клуба

Сегодня, 05:10
«Фиорентина» опубликовала заявление по итогам матча 11-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:4).
«Мы категорически опровергаем все слухи, которые приписывают президенту Рокко Комиссо или другим руководителям агрессивное поведение, имевшее место в конце матча. В конце матча Комиссо просто спустился в раздевалку «Фиорентины», чтобы поздравить тренера и футболистов с отличной игрой.
Коммиссо ждет официальных извинений от «Интера» и его президента Стивена Чжана, а также от тех, кто распространял эти ложные новости», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что Коммиссо пытался сломать дверь раздевалки после поражения от миланского клуба.
«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования