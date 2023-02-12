Гасперини о победе над «Лацио»: «Вероятно, это было лучшее выступление «Аталанты» в сезоне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Вероятно, это было наше лучшее выступление в сезоне, особенно учитывая качество соперника. Это была одна из тех игр, которая вселяет в нас уверенность. На боковой линии у меня возникло ощущение, что это была действительно очень интересная игра, а такое случается редко. Но это еще и потому, что «Лацио» играл в хороший футбол, а первый тайм был гораздо более равным.

Мы никогда не отказывались от участия в Лиге чемпионов, мы просто говорили, что продолжим выкладываться на полную, и если мы все еще будем в зоне ЛЧ за 10 матчей до конца сезона, тогда посмотрим. Вернуться в Лигу чемпионов было бы невероятно, но, тем не менее, я все еще думаю, что-то, что мы делаем в этом сезоне, потрясающе», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.