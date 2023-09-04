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Италия

Сегодня, 09:06

Гендиректор «Интера» Маротта рассказал о цели команды в нынешнем сезоне

Виктория Кравченко
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Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что целью команды является завоевание трофеев.

«Интер» должен добиваться максимума. Уверен в наших силах, у нас очень конкурентоспособная команда. Ее тренирует прекрасный наставник, а игроки отражают его идеи на поле», — цитирует Маротту DAZN.

После трех туров серии А «Интер» с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.

 

ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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36 тур
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 4 : 0
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 1 : 0
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 0 : 2
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 2 : 0
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