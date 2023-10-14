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Италия

Сегодня, 16:55

Генеральный директор «Интера» сделал выбор между Икарди и Лукаку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генерального директора «Интера» Джузеппе Маротту попросили выбрать из двух экс-форвардов клуба Мауро Икарди и Ромелу Лукаку.

«Учитывая последние события, я бы выбрал Мауро Икарди. Лукаку может говорить что угодно, но мы всегда его уважали...деньги имеют значение в футболе», — приводит слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 годы. В прошедшем сезоне «нерадзурри» арендовали 30-летнего бельгийца и вели переговоры о его обратном выкупе из «Челси», но вышли из сделки, когда стало известно, что Лукаку связался и с другими итальянскими клубами. В итоге в летнее трансферное окно форварда арендовала «Рома».

Икарди с сентября прошлого года играет за «Галатасарай».

Мауро Икарди
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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