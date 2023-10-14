Доннарумма поддержал Тонали и Дзаньоло в деле о нелегальных ставках

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поддержал игроков национальной командыСандро Тонали и Николо Дзаньоло в деле о нелегальных ставках.

«Тонали и Дзаньоло — два сильных футболиста, вместе мы отличная команда. Мы будем рядом с ними. Пока я не смог с неми это обсудить», — цитирует Доннаруму Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи.

12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках.

14 октября появился список всех игроков, которые делали ставки на футбольные матчи.