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Италия

Сегодня, 17:19

Доннарумма поддержал Тонали и Дзаньоло в деле о нелегальных ставках

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поддержал игроков национальной командыСандро Тонали и Николо Дзаньоло в деле о нелегальных ставках.

«Тонали и Дзаньоло — два сильных футболиста, вместе мы отличная команда. Мы будем рядом с ними. Пока я не смог с неми это обсудить», — цитирует Доннаруму Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи.

12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках.

14 октября появился список всех игроков, которые делали ставки на футбольные матчи.

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