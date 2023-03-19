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Италия

Сегодня, 07:05

Пиоли о поражении от «Удинезе»: «Милан» сыграл гораздо хуже своих возможностей»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о поражении от «Удинезе» (1:3) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Мы показали плохую игру. Когда команда играет подобным образом — неагрессивно, неинтенсивно, допускает брак и теряет концентрацию — это означает, что тренер плохо сработал при подготовке к матчу. Сегодня мы сыграли гораздо хуже своих возможностей.

Вы можете сказать, что Ибра [Ибрагимович] и Леау могли бы сыграть выше в атаке, но в целом мы были ниже своего уровня. Если мы уже думали о четвертьфинале [Лиги чемпионов], то это серьезная проблема, особенно учитывая, что наш приоритет — занять место в топ-4 [серии А]», — сказал Пиоли после матча.

«Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 38 очками — на восьмой строчке.

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ФК Милан
ФК Удинезе
Стефано Пиоли
серия А
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