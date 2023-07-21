Главный редактор Napoli Magazine сообщил, что клуб сейчас не интересуется российскими футболистами

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал об отсутствии интереса к российским футболистам со стороны неаполитанского клуба.

— Насколько я понимаю и знаю, в последнее время «Наполи» не проявлял интереса к российским игрокам, но никогда не говори никогда. Однако на данный момент интереса нет.

— Кого из российских футболистов, играющих в Европе, вы считаете сильнейшим?

— Александр Головин, безусловно, заслуживает уважения, это талантливый футболист. Но я думаю, что у Алексея Миранчука есть больше непредсказуемых и нераскрытых качеств и сейчас он перспективнее Головина, — заявил Петраццуоло «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.