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Италия

Сегодня, 10:55

Главный редактор Napoli Magazine сообщил, что клуб сейчас не интересуется российскими футболистами

Виктория Кравченко
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Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал об отсутствии интереса к российским футболистам со стороны неаполитанского клуба.

— Насколько я понимаю и знаю, в последнее время «Наполи» не проявлял интереса к российским игрокам, но никогда не говори никогда. Однако на данный момент интереса нет.

— Кого из российских футболистов, играющих в Европе, вы считаете сильнейшим?

— Александр Головин, безусловно, заслуживает уважения, это талантливый футболист. Но я думаю, что у Алексея Миранчука есть больше непредсказуемых и нераскрытых качеств и сейчас он перспективнее Головина, — заявил Петраццуоло «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-redaktor-napoli-magazine-sejchas-napoli-ne-proyavlyaet-interesa-k-rossijskim-futbolistam/
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