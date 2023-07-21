Главный редактор Napoli Magazine сообщил, что клуб сейчас не интересуется российскими футболистами

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Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал об отсутствии интереса к российским футболистам со стороны неаполитанского клуба.
— Насколько я понимаю и знаю, в последнее время «Наполи» не проявлял интереса к российским игрокам, но никогда не говори никогда. Однако на данный момент интереса нет.
— Кого из российских футболистов, играющих в Европе, вы считаете сильнейшим?
— Александр Головин, безусловно, заслуживает уважения, это талантливый футболист. Но я думаю, что у Алексея Миранчука есть больше непредсказуемых и нераскрытых качеств и сейчас он перспективнее Головина, — заявил Петраццуоло «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.