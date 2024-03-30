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Италия

30 марта, 23:42

Гасперини — о победе над «Наполи»: «Аталанта» держала игру в своих руках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Наполи» (3:0) в матче 30-го тура серии А.

«Мы можем быть довольны не только победой 3:0 в гостях у «Наполи», но и тем, как добились этой победы, создав множество моментов, держа игру в своих руках, и хотя Осимхен был опасен, мы всегда контролировали ситуацию. Сейчас мы достигли хорошего уровня эффективности, поэтому даже если кого-то из игроков не хватает, остальные всегда готовы его заменить. Ротация состава просто необходима, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» продолжает борьбу за попадание в четверку сильнейших в серии А, прошла в полуфинал Кубка Италия и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Ливерпуля».

 
&laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:3). Алексей Миранчук открывает счет. Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

 

Источник: Football Italia
ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
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