Гасперини — о победе над «Наполи»: «Аталанта» держала игру в своих руках»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Наполи» (3:0) в матче 30-го тура серии А.

«Мы можем быть довольны не только победой 3:0 в гостях у «Наполи», но и тем, как добились этой победы, создав множество моментов, держа игру в своих руках, и хотя Осимхен был опасен, мы всегда контролировали ситуацию. Сейчас мы достигли хорошего уровня эффективности, поэтому даже если кого-то из игроков не хватает, остальные всегда готовы его заменить. Ротация состава просто необходима, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» продолжает борьбу за попадание в четверку сильнейших в серии А, прошла в полуфинал Кубка Италия и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Ливерпуля».