Гасперини: «Против защиты «Наполи» было непросто создавать моменты»

5 ноября, 23:44
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).
«Уверен, что впереди хороший чемпионат, прогресс виден, несмотря на поражение. Против такой защиты, как у «Наполи», было непросто создавать моменты. Команда растет благодаря такого рода матчам. Я не знаю, где мы окажемся в итоге, но такие игры дают нам уверенность в том, что все получится», — цитирует DAZN Гасперини.
«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).
В следующем туре неаполитанцы сыграют с «Эмполи» 8 октября, «Аталанта» встретится с «Лечче» на день позже.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования