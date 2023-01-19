Пиоли о поражении от «Интера»: «Психологически мы не в лучшей форме, результаты начинают давить»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в Суперкубке Италии.
«В первом тайме мы не соответствовали задаче, допускали слишком много ошибок, и затем изменить ситуацию было уже сложно. Мы старались добиться этого в начале второго тайма, но не заслужили большего.
Мы не привыкли так ошибаться, а в матчах со столь умелым соперником ущерб от таких оплошностей очень велик. Сейчас психологически мы явно не в лучшей форме, но нужно прибавлять. Единственный путь вперед — работать качественнее, повысить свой уровень. Это болезненное поражение, мы хотели завоевать этот трофей. Но сезон продолжается, нужно вернуться к той игре, которую мы знаем
Сейчас мы не успеваем отреагировать на ошибки, мы недостаточно едины, и не лучшие результаты начинают на нас давить», — приводит слова Пиоли Football Italia.
«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).
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