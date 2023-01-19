«Интер» разгромил «Милан» в финале Суперкубка Италии

«Интер» разгромил «Милан» в финале Суперкубка Италии — 3:0.

В составе «нерадзурри» по голу забили Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).

Победа стала для «Интера» 86-й в «Дерби делла Мадоннина». «Милан» побеждал 79 раз. Еще 69 матчей завершились вничью.