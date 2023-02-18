Главный тренер «Сассуоло»: «Наполи» заслужил победу, но и у нас были моменты"

Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Нам противостояла сильная и уверенная в себе команда, что они и показали сегодня. Жаль, так как в некоторых моментах мы могли сыграть по-другому и остаться в игре. «Наполи» заслужил победу, но при счете 0:2 у нас тоже были моменты. «Наполи» показывает высокий уровень игры, поэтому я доволен тем, что мы сделали», — сказал Дионизи после матча.

«Наполи» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 15-м месте — 24 очка.